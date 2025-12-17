Путин раскрыл задачи России по созданию "буферной зоны" в Украине

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российская армия продолжит создавать и расширять «буферную зону безопасности в Украине«.

Об этом в среду, 17 декабря, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

По словам диктатора, «Россия хочет искать выход из сложившейся ситуации дипломатическим путем, но если Запад откажется от диалога, то она сможет вернуть свои исторические земли военными инструментами».

Реклама

Напомним, США готовы взять на себя ведущую роль по мониторингу буферной зоны на территории Украины после заключения мирного соглашения. Это должно служить защитой от повторения агрессии со стороны России.

Тем временем британское издание The Telegraph раскрыло детали гарантий безопасности для Украины. В частности, некоторые страны Европы выдвинули идею создания демилитаризированной буферной зоны для разделения украинских и российских войск после боевых действий. Ее могут патрулировать миротворцы или наблюдатели.

Между тем спикер российского президента Дмитрий Песков неожиданно заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и агрессору Российской Федерации.