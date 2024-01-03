Путин расширяет свои военные цели в Украине: в ISW объяснили, что задумал глава Кремля

По оценке американской разведки, ВС РФ по состоянию на декабрь 2023 года потеряли 315 000 окупантов.

Американские аналитики считают, что глава Кремля Владимир Путин, вероятнее всего, расширяет свои военные цели в Украине, начиная борьбу с Западом.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики объясняют, что Путин расширяет свои военные планы, чтобы "создать условия для постоянного наращивания российской армии и исправления больших жертв на поле боя".

"В 2023 году Россия почти не получила значительных позиций благодаря высокой стоимости человеческой силы, несмотря на абсурдные заявления Путина 1 января о том, что он лишь предписывает российским военнослужащим начинать наступление, которое не приведет к значительным потерям. Однако Министерство обороны Великобритании 30 декабря, что "среднесуточное количество потерь россиян в Украине выросло почти на 300 человек в течение 2023 года и что потери россиян могут превысить половину миллионов до конца 2024 года", — говорится в отчете.

Аналитики приводят рассекреченную оценку разведки США о потерях русской армии. По их данным, ВС РФ по состоянию на декабрь 2023 года потеряли 315 000 военнослужащих с начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Такие большие потери за небольшие территориальные достижения, вероятно, побуждают Путина представить сильное идеологическое обоснование для продолжения длительной войны по своему выбору, которую он начал с Россией. В частности, Путин закончил свои наблюдения по поводу российско-западного конфликта, сказав одному раненому военнослужащему, что он получил ранение не для того, чтобы Россия все бросила и сдалась", — отмечают в ISW.

Аналитики считают, что эти аявы Путина, вероятно, свидетельствуют о том, что он готовит "долгосрочное оправдание, чтобы держать силы мобилизованными и участвовать в боях для постоянной защиты суверенитета России от Запада".

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