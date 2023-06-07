Путин рассказал Эрдогану, кто взорвал Каховскую ГЭС, и сделал циничное заявление

Российский диктатор Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом подрыв Каховской ГЭС. Фюрер традиционно пытается снять с себя вину и переводит теракт в Киев.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Как отмечается, диктатор Путин не отступает от своей "методички" и заявляет, что "Киев с подачи Запада делает рискованную ставку на эскалацию боевых действий".

"Президент назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева с подачи западных кураторов. Путин констатировал, что прорыв Каховской ГЭС является наглядным примером террористических методов Киева. Лидеры России и Турции выразили уверенность в дальнейшем динамичном развитии многопланового и взаимовыгодного партнерства в разных сферах", — пишут пропагандисты.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС "по указанию из Кремля — из кабинета Путина".

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