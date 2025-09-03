ТСН в социальных сетях

Война
1428
1 мин

Путин рассказал, почему продолжает войну в Украине

Владимир Путин сделал новое заявление, что войны в Украине объяснил свои намерения.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Диктатор Владимир Путин заявил, что Россия в так называемой «СВО» воюет «не столько за территории, сколько за права людей».

Об этом сообщают российские медиа ТАСС.

«Это и есть демократия», — заявил президент РФ.

Он добавил, что необходимо уважать «мнение людей», которые на референдумах поддержали аннексию украинских территорий.

Напомним, пребывание российского «фюрера» Владимира Путина в Пекине и жаркие встречи с лидерами Китая и Северной Кореи стали очень показательными. Более того, послание диктатора Украине, Европе и президенту США Дональду Трампу состоит в том, что Россия может продолжать войну так долго, как нужно, пока не получит то, чего хочет.

Лавров обвинил Киев в срыве состоявшихся в Беларуси и Турции переговоров практически сразу после вторжения РФ в Украину в 2022-м.

