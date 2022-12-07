Путин рассказал, сколько мобилизованных оккупантов воюют в Украине

Диктатор заявил, что "разговоры о дополнительных мобилизационных мерах не имеют смысла".

Из 300 тысяч российских оккупантов, призванных в рамках так называемой "частичной мобилизации", 150 тыс. воюют в Украине, а еще 150 тысяч находятся на полигонах российского минобороны.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин во время заседания российского "Совета по развитию гражданского общества и прав человека".

"У нас из 300 тысяч мобилизованных наших бойцов 150 тысяч находятся в "зоне проведения сцецоперации" (т.е. воюют против Украины. – Ред.)", – отметил диктатор.

Путин уточнил, что из этих 150 тысяч воюющих в Украине якобы только 77 тысяч находится в боевых подразделениях. Остальные, по его словам, находятся на 2 и 3 рубежах, выполняя функции территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку.

"Еще 150 тысяч, то есть половина всех мобилизованных, не находятся в группировке вообще. Они находятся на полигонах, где проходят подготовку. Это так называемый "боевой резерв", – добавил диктатор.

По его словам, "разговоры о дополнительных мобилизационных мерах не имеют смысла".

Мобилизация в РФ

Напомним, 21 сентября диктатор Владимир Путин объявил о начале мобилизации в России. После этого российские мужчины начали массово бежать в соседние страны – Казахстан, страны Центральной Азии, Грузию, Армению.

Секретарь СНБО Алексей Данилов указал на то, что из России за границу сбежало больше россиян призывного возраста, чем смогли мобилизовать.

В начале ноября Путин заявил, что в РФ уже мобилизовали 318 тысяч человек на войну против Украины.

1 ноября российский диктатор заявил о завершении мобилизации в РФ, но отдельный указ об этом он не подписывал.

Аналитики из США прогнозируют, что в России в декабре объявят еще одну волну мобилизации. По их информации, президент РФ настроен решительно и намерен подавлять протесты призывников и их родственников.

По оценкам военного эксперта Олега Жданова, в РФ могут мобилизовать до 2 млн человек и даже ввести военное положение.

В свою очередь советник Офиса президента Алексей Арестович успокоил, что российские мобилизованные – малоэффективные на поле боя.