Путин рассматривает возможность ядерного удара по Польше — Христо Грозев

Руководитель Bellingcat отметил, что кремлевский диктатор может применить ядерное оружие, если никакого другого выхода у него не останется.

Глава страны-агрессорки России Владимир Путин серьезно рассматривает возможность ядерного удара по Польше.

Об этом сообщил руководитель независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев в интервью "Главкому".

Комментируя возможные сценарии конфликта России и НАТО, Грозев отметил, что в этом случае не столь важны варианты действий Путина, гораздо важнее, как на это будет реагировать коллективный запад.

"Готовы ли западные государства в определенный момент вступить в войну и что для них является красной линией. Поскольку, судя по той информации, которую я получал еще даже до начала крупномасштабной войны, российский глава готов пойти на ядерный шаг в меньшем или большем масштабе. Хотя, в идеальных условиях не хотел бы использовать этот последний аргумент в войне с Украиной. В таком случае исчезнет любой смысл искать социальное оправдание для россиян. Нарратив о помощи "братскому народу" тогда просто полностью самоуничтожится", — пояснил он.

Кроме того, по словам Грозева, российский лидер вполне серьезно рассматривает возможность нанесения ядерного удара по Польше.

"И он в конце концов это сделает, если никакого другого выхода у него не останется. Ведь способен на такое", — убежден руководитель Bellingcat.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украину необходимо обеспечить оружием, которое ей нужно для победы, а риск применения Россией ядерного оружия невысок.

Что такое тактическое ядерное оружие и как оно работает

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