Путин расстреливает своих военных, которые не хотят воевать с Украиной — пленник

Путин расстреливает своих военных, которые не хотят воевать с Украиной — пленник

Оккупанты начинают осознавать, что у них совсем не миротворческая миссия в Украине.

Посреди русских военных начинают появляться бунты. Путин же начинает прибегать к сталинским репрессиям — военных, которые отказываются воевать против Украины просто убивают.

Об этом очередной пленный оккупант рассказал на допросе в СБУ.

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По словам пленника, армейское руководство возобновило практику "расстрельных отрядов" – эшелонов, которые следуют за основными силами России и убивают тех, кто хочет сбежать.

Во время того, как армия россиян продвигается в глубь Украины, оккупанты начинают осознавать, что у них совсем не миротворческая миссия.

"Но нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, которые пытаются вернуться домой", — говорит пленный.

После того, как русские военные узнали, что обратной дороги для них нет, единственным решением для них было сдаться.

Пленный оккупант отмечает, что следовало поступить, как морские пехотинцы РФ под Одессой — там 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит.

По его словам, перед началом вторжения у российских военных забрали телефоны, и они не могли видеть актуальную ситуацию в Украине. Кроме того, пленный заявил, что командование российской армии дерзко лгало своим солдатам о том, что в населенных пунктах, которые они будут проходить, не будет мирного населения.

Напомним, глава Николаевской военной облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что многие подразделения РФ не хотят воевать и остановились на границе между Николаевской и Херсонской областями. Возвращаться назад они не могут, поскольку свои угрожают их расстрелять.

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