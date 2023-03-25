Путин размечтался, что в России будет в три раза больше танков, чем у ВСУ

Хозяин Кремля порадовал российских пропагандистов подсчетами танков, которые произведут и модернизируют в РФ для войны с Украиной.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утверждает, что через три года Россия производет и модернизирует более 1600 танков.

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которого транслировал телеканал Россия-24.

Комментируя поставки Украине западных танков, кремлевский мечтатель отметил, что Россия за три года модернизирует и изготовит больше боевых машин, чем получат ВСУ.

"Подстрекатели [т.е. страны Запада] планируют направить в Украину 420 или 440 танков... За это время мы произведем новые и модернизируем имеющиеся более 1600", — пообещал Путин.

По его словам, общее количество танков российской армии будет превышать втрое количество танков ВСУ.

"Даже больше, чем втрое..." — разошелся российский президент, очевидно, имея в виду и модернизацию старых-добрых Т-34, которые один из "экспертов" российского пропагандиста Соловьева обещал снять с постаментов и пустить в бой.

Напомним, приглашенный к российским пропагандистам эксперт считает реальным вариант использования в войне против Украины танков Второй мировой войны, которые установлены как памятники.

Читайте также: