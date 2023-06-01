Путин размечтался о "победе России" и назвал цинические причины войны

Российский диктатор Владимир Путин размечтался, что "Россия победит" в войне против Украины. Он цинично заявил, что причинами массовых убийств украинцев есть то, что "Россия защищает свои ценности и свой народ".

Об этом пишут российские пропагандисты.

Российский диктатор 1 июня провел онлайн-совещание с якобы многодетными семьями России. В ходе этого один из награжденных Путиным заявил, что "Россия победит в войне и станет гарантом безопасности для всех народов мира".

На это диктатор ответил, что даже не сомневается в победе, потому что Россия, массово убивая украинцев, якобы защищает "свою землю, свои ценности и свой народ".

Напомним, российский диктатор Путин построил под Москвой для себя и семьи "Царское село". Это аналог настоящей Царской деревни с имперскими усадьбами, которая была построена на южной окраине Санкт-Петербурга.

Ранее спикер кремлевского диктатора Песков заявил, что Путин якобы знает о ситуации в Белгородской области.

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