Путин размечтался о "победе России" и назвал цинические причины войны

Путин выдал новое циничное заявление о войне против Украины.
Российский диктатор Владимир Путин размечтался, что "Россия победит" в войне против Украины. Он цинично заявил, что причинами массовых убийств украинцев есть то, что "Россия защищает свои ценности и свой народ".
Об этом пишут российские пропагандисты.
Российский диктатор 1 июня провел онлайн-совещание с якобы многодетными семьями России. В ходе этого один из награжденных Путиным заявил, что "Россия победит в войне и станет гарантом безопасности для всех народов мира".
На это диктатор ответил, что даже не сомневается в победе, потому что Россия, массово убивая украинцев, якобы защищает "свою землю, свои ценности и свой народ".
Напомним, российский диктатор Путин построил под Москвой для себя и семьи "Царское село". Это аналог настоящей Царской деревни с имперскими усадьбами, которая была построена на южной окраине Санкт-Петербурга.
Ранее спикер кремлевского диктатора Песков заявил, что Путин якобы знает о ситуации в Белгородской области.
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