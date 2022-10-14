Путин разоружил Беларусь: политический эксперт ответил, вступит ли Лукашенко в войну против Украины

Политический эксперт Дмитрий Васильев считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко был готов вступить в войну против Украины, однако передумал.

Об этом он заявил в интервью ТСН.ua.

"У меня были такие ощущения, что Лукашенко все же передавлен через колено Путиным, и он готов свои войска на Украину. Потому что были определенные маркеры: вызов нашего посла и вручение ноты с достаточно серьезной риторикой, не только от МИД, но и от самого Лукашенко, что Украина готова нападать на Беларусь и Беларусь будет обороняться. Другие маркеры, которые мы наблюдали, говорили о том, что Лукашенко уже вынужден, видимо, будет идти, и возможно такое случилось бы на этой неделе", — отметил Васильев.

По мнению эксперта, белорусский диктатор наблюдал за событиями в Украине во время массированной ракетной атаки и ждал реакции украинцев, чтобы понять, следует ли вступать в войну.

"Я думаю, что Лукашенко очень внимательно смотрел на 10-11 октября, и у него было четкое представление, как и у россиян, что это нас сломает, испугает, весь западный мир испугается. И пользуясь такой растерянностью, возможно, они там с севера могли пойти в атаку.Я не исключаю, что это могли быть общие войска белорусов и россиян, которые атаковали бы Украину.Понятно, что то, что мы слышим от генерала Наева, отвечающего за Объединенные силы на этом пространстве границы, но все равно Это возможно, это отвлекало бы и нас, и наши ресурсы, и наших воинов от ключевых фронтов, где мы сейчас понемногу побеждаем, но когда Лукашенко увидел, что нет такой реакции растерянности украинцев и западного мира, а наоборот, украинцы еще более упорны к борьбе. а западный мир еще лучше понял, что такое Россия и четко сказал о тех планах о вооружении, которые будут предоставляться Украине. Я думаю, что он качнулся в этой качеле и решил пойти назад", – сказал он.

Эксперт также добавил, что в случае вступления Беларуси в войну против Украины ВСУ придется все равно самостоятельно бороться с оккупантами без вмешательства НАТО.

"Пока Украина может самостоятельно обороняться, страны НАТО не будут вмешиваться своими вооруженными силами в эту войну. Так оказывается помощь, но ВСУ своими силами и народ Украины своими силами борется против этого врага. Мы продолжим бороться и против этих объединенных войск России и Беларуси. Вмешательство НАТО в войну – это начало третьей мировой", – подчеркнул он.

Васильев считает, что с каждым днем белорусская армия все меньше готова к наступлению, ведь Путин разорвал Беларусь.

"Есть те маркеры, которые говорят о том, что белорусская армия все меньше и меньше готова к вступлению в эту войну. То количество снимаемого с эксплуатации вооружения, консервации белорусского вооружения и передается россиянам, массовое. Фактически на наших глазах происходит разоружение белорусской армии. Это также выгодно Путину, потому что за счет ослабления белорусской армии он надеется в будущем как-то "пропетять" по Украине и потом безболезненно для себя окончательно оккупировать Беларусь. Я думаю, что они рассчитывают именно на это. Лукашенко не остается ничего, как все равно отдавать вооружение и показывать, что у них уже недостаточно его для того, чтобы вступать в войну. Поэтому такие качели и проходят", – подытожил эксперт.

Угроза наступления из Беларуси

В НАТО пока не видят доказательств того, что Беларусь хочет активно участвовать в войне против Украины.

В украинском МВД заявили, что на границе с Беларусью проходят оборонные меры, чтобы ВСУ смогли дать отпор врагу еще в начале попытки зайти на территорию государства. Ситуация, которая была на 24 февраля, точно не повторится.