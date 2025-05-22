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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Путин разразился новыми угрозами: Россия создает "буферную зону" вдоль границы с Украиной

По словам президента России, реализацией этого плана уже занимаются подразделения вооруженных сил РФ.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Путин

Владимир Путин. / © Associated Press

Президент России Владимир Путин объявил о принятом решении по созданию так называемой "буферной зоны безопасности" вдоль украинско-российской границы.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

По словам президента России, реализацией этого плана уже занимаются подразделения вооруженных сил РФ.

"Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины. Вооруженные силы Российской Федерации выполняют эту задачу", - заявил Путин.

Подробностей о конкретном расположении или формате такой зоны озвучено не было. Украинская сторона пока не комментировала эти слова.

Напомним, президент России Владимир Путин 20 мая провел встречу с чиновниками Курской области, во время которой прозвучали предложения по захвату украинского города Сумы и созданию "буферной зоны" на территории Сумской области.

Также, по словам украинских пограничников, Сумская область - одно из приоритетных направлений для российской оккупационной армии. Вражеские обстрелы региона усиливаются.

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