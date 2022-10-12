Путин реагирует на неудачи на фронте: нардеп о назначении генерала Суровикина

Командующий т.н. "специальной военной операции" российский генерал Сергей Суровикин ракетными ударами по украинским городам хочет продемонстрировать свою эффективность на новой должности.

Об этом рассказал народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на Youtube-канале ТСН.

"Мы имеем нового командующего оккупационными войсками в Украине, бывшего командующего воздушно-космическими войсками РФ, генерала, который имел "заслуги" во Второй чеченской войне, в Сирии воевал, в других горячих точках. Бесспорно, смена командования на новое — это реакция Путина на неудачи на фронтах по всей линии, которые у российских оккупационных войск были в последние полтора месяца", — рассказал депутат.

По его словам, у украинских разведчиков достаточно информации о генерале Суровикине — "есть полная картина, психологический портрет, у наших военных руководителей".

Как отметил Вениславский, Суровикин "сейчас пытается продемонстрировать свою эффективность с помощью варварских террористических действий ".

"То, что одним из лейтмотивов вчерашних действий (ракетных обстрелов – ред.) было желание нового командующего продемонстрировать свою эффективность – сомнения нет. Они пытались через чувство страха каким-то образом затормозить наше продвижение дальше и освобождение наших территорий", – пояснил нардеп.

Сергей Суровикин: основная биография

Родился российский военачальник в Новосибирске 11 октября 1966 года. Начинал офицерскую карьеру в должности командира мотострелкового взвода. Дослужился до генерала, с марта по декабрь 2017 года командовал группировкой российских войск в Сирии. Путин оценил его заслуги, в том же году назначив Суровикина командующим Воздушно-космическими силами России и наградив званием Героя РФ.

С января по апрель 2019 года Суровикин во второй раз командовал российской группировкой войск РФ в Сирии.

С 8 октября 2022 года занимает должность командующего Объединенной группировкой российских войск в войне в Украине.

Суровикин отличается бескомпромиссным и жестоким подходом к ведению войны. И именно поэтому, по некоторым сообщениям, его в армии называют "Генерал Армагеддон".

В частности, в Сирии Суровикина обвиняли в организации жестокой бомбардировки города Алеппо, которая привела к почти полному уничтожению населенного пункта.

В биографии генерала есть темные пятна. В частности, он дважды привлекался к уголовной ответственности за продажу оружия и разгон мирного протеста.

В частности, в 25-летнем возрасте, будучи капитаном мотострелковой дивизии, Суровикин направил войска против мирных протестующих. Произошло это во время августовского путча в Москве в 1991 году. Тогда погибли три молодых парня. Суровикин был арестован и 7 месяцев находился под стражей, но тогдашний президент России Борис Ельцин вступился за него и даже повысил в звании.

В 1995 году против Суровикина возбудили дело за торговлю оружием – якобы он продал пистолет. Российский военный получил условную судимость, но впоследствии ее сняли.

Читайте также: