Путин реагирует на поражения с большей жестокостью и использует новое "оружие" — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников усилить военную поддержку Украины, чтобы не дать президенту РФ Владимиру Путину никаких шансов поставить ее на колени в течение зимы.

Об этом он заявил в интервью изданию Welt.

Генсек Североатлантического альянса отметил, что Путин реагирует на поражения в войне с "большей жестокостью", о чем свидетельствуют ракетные удары по энергетической системе Украины, критически важной в холодное время года.

"Путин пытается использовать зиму как оружие. Но он не добьется в этом успеха", – убежден Столтенберг.

Генсекретарь НАТО отметил, что от успехов Украины на поле боя будет зависеть ее позиция в предстоящих переговорах.

"Мы можем усилить позицию Украины за столом переговоров, если предоставим стране военную поддержку. Лучший способ поддержать мир – поддержать Украину”, – подчеркнул он.

Столтенберг призвал всех партнеров по Альянсу увеличивать помощь Украине, чтобы помочь украинцам отстоять свое право на самозащиту. Особо он отметил роль Германии.

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По его словам, "поставки оружия из Германии спасают жизнь", в частности, немецкие системы ПВО помогут защитить дома, школы и больницы от российских ракет.

Генсек НАТО отметил, что рост счетов за еду и электроэнергию в европейских странах не является слишком большой ценой. "Мы должны помнить, что народ Украины ежедневно платит своей кровью", — отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что поражение Украины в этой войне означало бы, что авторитарные режимы продолжали бы использовать насилие для достижения своих целей.

"Это может означать больше войны и больше страданий. Это сделало бы наш мир еще более опасным. В наших собственных интересах, чтобы Украина победила”, – подытожил генеральный секретарь Альянса.

Напомним, в Кремле надеялись, что ракетными ударами 23 ноября полностью положат энергосистему Украины и она не сможет восстановиться, но снова просчиталась.

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