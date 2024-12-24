Путин решил отложить захват Покровска: в ISW объяснили, какую цель имеет "фюрер"

Армия РФ находится в пределах 10 километров от админграницы Донбасса и Днепропетровщины.
Войска РФ постепенно продвигаются на территории Покровска Донецкой области. Впрочем, неизвестно, намерены ли оккупанты захватить город, планируют ли продвигаться к административным границам Донецкой и Днепропетровской областей.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что вполне возможно, что российский президент-диктатор Владимир Путин поставил перед военными задачи территориальных завоеваний, а не захват важных населенных пунктов.
"Путин все чаще характеризует российские наступления в квадратных километрах вместо того, чтобы подчеркивать захват конкретных населенных пунктов, как он делал раньше. Путин, возможно, дал указание российскому военному командованию отложить захват Покровска в пользу достижения дальнейших успехов через открытые поля и небольшие населенные пункты, по мере того, как российские войска приближаются к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей", — говорится в отчете ISW.
Геолокационные данные свидетельствуют, что оккупационная армия находится в пределах 10 км от админграницы.
"Путин, возможно, оказывает давление на российское военное командование, чтобы оно продвигалось к границе, а не окружало Покровск", — считают американские специалисты.
Захват остальной Донецкой области является одной из давних целей кремлевского "фюрера" в Украине, отмечают в ISW. Вероятно Путин использует российское продвижение к границе, чтобы сделать громкие заявления о своих успехах в Украине как для иностранной, так и для внутренней аудитории.
"При этом наступательная операция против хорошо защищенных городов может замедлить темпы российского продвижения и нивелировать усилия Кремля по позиционированию своей военной победы на мировой арене", – добавляют в Институте.
Как сообщалось, российские оккупанты продвигаются в Донецкие области. Некоторые наступательные действия оккупантов были неудачными. Впрочем, на некоторых участках фронта враг имеет успехи.
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