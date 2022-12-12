Путин рискует полностью потерять поддержку со стороны так называемых "ЛДНР" — эксперт

Война для Путина окончится плохо, ведь он не учитывает исторические ошибки.

Российская армия не способна откинуть украинские войска на Донетчине, критика действий оккупантов усиливается, поэтому кремлевский диктатор Владимир Путин рискует полностью потерять поддержку со стороны бывших промежуточных "лидеров" так называемой "ЛДНР".

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Путин очень часто приводит исторические аналогии в своих речах. Но на самом деле очевидно, что он либо сознательно закрывает глаза на катастрофические ошибки в российской истории, не раз приводившие Российскую империю к краху. И он сознательно на это закрывает глаза, либо просто плохо знает российскую историю", — говорит эксперт.

По мнению Мусиенко, главари террористических "ЛДНР" возьмут под свой контроль "обиженных" мобилизованных и будут действовать в разрез с идеологией Кремля.

"Обратите внимание, что Пригожин пытается взять на поруки лиц, служивших и обвиняемых в преступлениях и говорит об этом публично. Тот же Гиркин-Стрелков и другие еще вызревающие лица. Это будет плеяда полевых командиров, которые будут устраивать фактически то, чем Путин угрожал Украине постоянно, говоря о хаосе, анархии, атаманщине. Ну, вот это они будут устраивать сначала на оккупированных территориях, а затем на территории России", — резюмировал Мусиенко.

"ЛДНР" и Россия в войне против Украины

Бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин раскритиковал заявление Путина от 9 декабря, охарактеризовавшего ход спецоперации как "стабильный", заявив, что только Путин и Минобороны РФ считают войну успешной. Бывший министр безопасности "ДНР" Александр Ходаковский отметил появление критики в адрес Путина, отметив, что продолжительное правление Путина не было полностью удачным.

Российский диктатор Владимир Путин впервые назвал войну на Украине "войной" и обвинил в этом Украину. Он, в частности, обвинил Украину в "игнорировании интересов России по защите русскоязычного населения Донбасса".

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