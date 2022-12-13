Путин рискует столкнуться с финансовыми трудностями: в ISW объяснили причины и последствия этого

Путин не желает жертвовать амбициями, а потому рискует попасть в финансовые трудности.

Российский диктатор Владимир Путин истощает бюджет страны-террориста РФ для войны против Украины и подрывает свои геополитические кампании по всему миру.

Об этом сообщают специалисты американского Института изучения войны (ISW).

Там отмечают, что расходы России на оборону значительно выросли и в 2023 году будут достигать более 30% всего бюджета России.

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Так, Путин подписал бюджет-2023 о выделении более девяти триллионов рублей (около 143 миллиардов долларов) на оборону, безопасность и правоохранительные органы. По данным Всемирного банка, эта сумма составляет около 8% валового внутреннего продукта России в 2021 году. Из-за таких расходов на оккупантов, в ISW предполагают, что Кремлю придется свернуть другие международные или внутренние кампании.

"Стоимость российской войны в Украине, вероятно, продолжит взрывать геополитические кампании президента России Владимира Путина во всем мире. Путин продолжает тратить свой бюджет на свою войну в Украине, и ему, возможно, придется перестать финансировать другие международные или внутренние кампании в этом процессе. ISW уже давно оценивает, что российские войска перемещают оборудование и личный состав из других зон конфликта, таких как Сирия и Нагорный Карабах, и могут исключить приоритет других боевых действий и привлечений мягкой силы в пользу длительной войны в Украине", — говорится в сообщении.

Однако в ISW считают, что Путин все еще не желает пожертвовать своими геополитическими инициативами в краткосрочной перспективе. Поэтому он рискует столкнуться с финансовыми затруднениями, которые приведут к тому, что диктатор "не сможет сбалансировать максималистские цели в Украине со своими глобальными кампаниями проектирования власти".

Аналитики заметят, что Путин попытался восстановить позиции России в Центральной Азии, предложив создать трехсторонний союз между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

"Постоянные расходы Путина на региональные инициативы мягкой силы уже огорчили нескольких известных провоенных милблогеров, критиковавших Кремль за якобы выделение почти шести миллиардов в рублей ( около 95,5 миллиона долларов США) на развитие русскоязычных школ в Таджикистане, не обеспечивая на поле боя. Милблогеры добавили, что Кремль неэффективно использует свою мягкую силу в Таджикистане, что еще больше подвергает сомнению необходимость таких расходов", — добавляют в ISW.

Напомним, разведка министерства обороны Великобритании заявила, что государственный бюджет России на 2023 год слишком оптимистичен и не соответствует расходам на войну против Украины. Поэтому финансирование других сфер страны-террориста, вероятно, уменьшат.