Путин, с 2014 года убивающий украинцев, заговорил о геноциде

Российский диктатор Путин, с 2014 года начавший кровавую войну против Украины, заговорил о "геноциде". Диктатора смутило то, что оккупированный Донецк "остался без воды".

Об этом он заявил сегодня на своей пресс-конференции.

Российский диктатор, начавший аннексировать территории Украины еще в 2014 году и 24 февраля, начал полномасштабное вторжение заметил "геноцид". Однако не из-за массовых убийств оккупационной армией украинцев и масштабных ракетных ударов.

Путин назвал геноцидом то, что якобы "ВСУ препятствуют водоснабжению Донецка".

Геноцид в Украине и уничтожение энергетической инфраструктуры

Российские террористы на оккупированных территориях Украины совершают геноцид, пытая, убивая и насилуя граждан Украины. Во всех населенных пунктах после того, как их увольняют ВСУ, находят массовые захоронения замученных украинцев и российские застенки. Так, в Буче, Изюме, Херсоне и других населенных пунктах. По данным МВД, российские оккупационные войска с начала полномасштабного вторжения убили 9400 гражданских украинцев, и это только на подконтрольных Украине территориях.

Сенат Чехии уже признал преступления РФ в Украине геноцидом украинского народа. Канада официально признала преступления России против Украины геноцидом украинского народа. Латвия и Эстония приняли такие же решения.

С 10 октября оккупанты массированно обстреливают ракетами энергетическую инфраструктуру Украины. Россияне не скрывают своей цели: они хотят, чтобы украинцы зимой замерзли и капитулировали.

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