"Путин с его войной – это раковая опухоль": Данилов исключил переговоры с диктатором

Украина будет решать вопросы переговоров самостоятельно, но понятно, что никаких переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным быть не может.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет "Украинская правда".

"Кремль, в свою очередь, посылает фальшивые сигналы о собственном "миролюбии" и готовности к завершению войны, что также замедляет принятие решения Западом о предоставлении Украине новых типов вооружения и военной техники или увеличения поставок номенклатуры, что существует. Впрочем, еще раз хочу подчеркнуть: Путин с его войной – это раковая опухоль. Если ее не удалить полностью и окончательно, только вопрос времени, когда начнется рецидив в еще худшей форме с расползанием метастаз по всему телу. Любая остановка войны без поражения России будет расценена авторитарными режимами как путинская победа, и это будет сигнал к началу конфликтов и войн на территории разного рода и статуса – сначала регионального, а дальше глобального масштаба", - сказал он.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов также высказался о переговорах с РФ. Он отметил, что в этом нет смысла, поскольку Россия – это страна-убийца.

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