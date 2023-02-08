"Путин с "Вагнером" опозорился на весь мир": нацгвардеец о боях под Бахмутом

Президент России Владимир Путин опозорился, когда частная военная компания "Вагнер" не смогла выполнить его приказ захватить город Бахмут Донецкой области.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua заявил заместитель командира батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Владимир Назаренко, воюющий на Бахмутском направлении.

"Мы можем констатировать, что бункерный дед, шизофреник-недодиктатор опозорился на весь мир тем, что поставил себе дедлайн взять город к Новому году. Поставил эту задачу частной компании своего шеф-повара, частной компании зэков, наемников и убийц, но не справился с этой задачей", — подчеркнул он.

По словам нацгвардейца, ЧВК "Вагнер" понесла потери более 80%, "и это невосполнимые потери, то есть они не могут восстановить штатную численность".

"Уже нет зэков, которые выбирают за пять дней замерзнуть, сгнить в окопах под Бахмутом, в окопах Донбасса, чем 5-7 лет посидеть в относительно теплой тюрьме. Всем понятно, что остатки "Вагнера" используют как штрафбаты, никакой обещанной амнистии нет, никому не нужны на свободе эти преступники... Никто им не собирается выплачивать обещанные средства — их просто утилизируют. Остатки этой банды бросают как штрафбаты на украинскую артиллерию, на амбразуры, на пулеметы в попытках штурмовать. Но их настолько критически мало осталось, что это не представляет критической угрозы", — заявил Назаренко.

Напомним, президент России Владимир Путин отдал своей армии приказ полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский особо отмечает то, что российские оккупанты пытаются окружить город Бахмут.

Как рассказал лейтенант Нацгвардии Владимир Назаренко, в настоящее время Силы обороны Украины могут обеспечивать войска в Бахмуте всем необходимым, эвакуировать раненых и завозить гуманитарную помощь. По его словам, на южных и северных окраинах Бахмута идут бои, но оккупантам не дают зайти в город.

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