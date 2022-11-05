"Путин сам открыл "ящик Пандоры" – военный эксперт объяснил причину недовольства армии РФ

Александр Мусиенко отмечает частые изменения в командовании оккупатов, и добавляет, что такие изменения отнюдь не вдохновляют россиян.

В русской армии каждый раз находится новый повод для недовольства и деморализации. Евгений Пригожин и другие, похожие на него "деятели" – чужды военным. Военные не могут воспринимать их как своих.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "24 каналу".

Эксперт также отметил, что Пригожин – главный подрядчик минобороны России, поставлял в эту армию все, что угодно.

"Не следует забывать, что ему дали указание создать ЧВК "Вагнер" — но он не военный. Конечно, на фоне этого будут возникать конфликты", — убежден Мусиенко.

По мнению специалиста, кроме Пригожина сейчас могут появляться и другие — так называемые полевые командиры. Они будут ориентировать на себя мобилизованные и другие военные, которые не удовлетворены.

"Можем вспомнить того же Гиркина, другие лица тоже могут вынырнуть. Так, как мы видим, Путин сам открыл этот "ящик Пандоры", он сам награждал полевых командиров — "Гиви", "Моторолу", Захарченко, мы слышали обо всех этих террористах", – добавляет Александр Мусиенко.

Российские вояки подавлены и деморализованы

Александр Мусиенко объясняет, что, будучи офицером российской армии, сидит условный генерал, который провел боевые действия. И здесь награждают Захарченко или "Гиви" – это совершенно случайные люди, и непонятно, кто они.

"Конечно, это будет вызывать возмущение и недовольство – на этом фоне будут обостряться процессы. Плюс еще – все вооружены теперь, все эти офицеры могут ориентировать на себя большую мобилизованную армию", – добавляет специалист.

Также эксперт отмечает частые изменения в командовании оккупатов. Такие изменения отнюдь не вдохновляют россиян.

"Постоянное изменение командования — это означает, что любая инициатива еще более подавлена. Это негативно влияет на организацию, потому что если какой-то российский офицер получает должность, то ему нужно вникать", — убежден Мусиенко.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин ищет пути к эскалации, чтобы подталкивать и запугивать Запад, чтобы он согласился на переговоры с ним.

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