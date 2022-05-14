"Путин сам виноват, и это одно из последствий его игры", — Финляндия о вступлении в НАТО

"Путин сам виноват, и это одно из последствий его игры", — Финляндия о вступлении в НАТО

Для Финляндии настало время вступить в Альянс, но она "не намерена никого провоцировать". Страна готова выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности Европы.

Финляндия готова вступить в НАТО, поскольку пора обзавестись союзниками и получить больше партнеров.

Об этом заявила министр по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен, сообщает Sky News.

По ее словам, Финляндия не ведет опасную игру, идя наперекор предупреждению руководителя Кремля Владимира Путина.

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"Абсолютно нет. Мы находимся в другой ситуации с тех пор, как Россия начала свою безжалостную и незаконную войну в Украине", - отметила она.

Она пояснила, что для Финляндии настало время вступить в Альянс, но она "не намерена никого провоцировать".

"Речь идет о безопасности. У нас есть сосед, который, как мы убедились, способен действовать и вести очень беспощадную войну. Мы готовы к любым неприятным мерам против нас, но нет абсолютно никакой паники, и мы не боимся. Мы готовились ко всем видам действий, и это наши собственные решения. Путин сам виноват, и это одно из последствий его игры", — сказала она.

По словам министра, Финляндия готова выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности Европы.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Финляндии вступить в НАТО ошибочно.

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