Путин считает, что проигрыш в войне в Украине для него невозможен – глава ЦРУ

Путин считает, что проигрыш в войне в Украине для него невозможен – глава ЦРУ

Уильям Бернс считает, что Путин "убежден, что удвоение военных усилий все равно позволит ему добиться прогресса".

Президент России Владимир Путин считает, что не может позволить себе проиграть в Украине.

Об этом заявил 7 мая директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает "Радио Свобода".

"Он находится в настроении, при котором он не верит, что может позволить себе проиграть", — сказал Бернс.

Директор ЦРУ считает, что Путин "убежден, что удвоение (военные усилия – ред.) все равно позволят ему добиться прогресса".

Напомним, Центральное разведывательное управление пока не видит признаков подготовки России к использованию ядерной атаки по территории Украины. В то же время, в ведомстве отметили, что не нужно недооценивать возможный риск применения Путиным ядерного оружия во время второй фазы войны из-за многочисленных провалов российской армии на поле боя.

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