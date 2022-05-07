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Путин считает, что проигрыш в войне в Украине для него невозможен – глава ЦРУ

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Путин считает, что проигрыш в войне в Украине для него невозможен – глава ЦРУ

Associated Press

Уильям Бернс считает, что Путин "убежден, что удвоение военных усилий все равно позволит ему добиться прогресса".

Президент России Владимир Путин считает, что не может позволить себе проиграть в Украине.

Об этом заявил 7 мая директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает "Радио Свобода".

"Он находится в настроении, при котором он не верит, что может позволить себе проиграть", — сказал Бернс.

Директор ЦРУ считает, что Путин "убежден, что удвоение (военные усилия – ред.) все равно позволят ему добиться прогресса".

Напомним, Центральное разведывательное управление пока не видит признаков подготовки России к использованию ядерной атаки по территории Украины. В то же время, в ведомстве отметили, что не нужно недооценивать возможный риск применения Путиным ядерного оружия во время второй фазы войны из-за многочисленных провалов российской армии на поле боя.

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