Путин сделает генералов козлами отпущениями за провал в Украине — минобороны Великобритании

Российские генералы боятся "чисток", которые наверняка собирается устроить российский президент Владимир Путин за провал войны в Украине, чтобы "сделать из них козлов отпущения".

В окружении Путина не нашлось никого, кто посоветовал бы отказаться от планов захвата Украины.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет издание The Times.

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"Высшие офицеры страны стали козлами отпущениями из-за неудачного путинского вторжения и теперь обвиняют друг друга в катастрофе, поскольку они опасаются "чисток", если вторжение (в Украину — ред.) превратится в отступление", — отметил он.

"Путину бессмысленно обвинять Герасимова и других генералов в том, что вторжение преимущественно политическое и эмоциональное, противоречащее любой логике. Это политическое решение, которое он принял, а не военное, и он должен отвечать сам за это решение", — добавил Уоллес.

Ранее стало известно, что в ФСБ России провели "чистку" среди кадров, ответственных за разведку и аналитику по ситуации в Украине.

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