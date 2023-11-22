Путин сделал циничное заявление о "мирных" переговорах с Украиной

Президент-диктатор Владимир Путин заявил, что Россия вроде бы никогда не отказывалась от "мирных переговоров" с Украиной.

Об этом он сказал 22 ноября, выступая на виртуальном саммите G20.

Диктатор Путин цинично прокомментировал войну, которую Россия развязала против Украины и заявил, что военные действия всегда "неоспоримая трагедия, поэтому надо думать, как прекратить кровопролитие".

"Военные действия, это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса", — сказал глава Кремля.

Напомним, Джо Байден и Си Цзиньпин отказались участвовать в виртуальном саммите "Большой двадцатки" 22 ноября, где впервые с 2021 года выступил Владимир Путин.

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