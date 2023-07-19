Путин сделал циничное заявление о продлении зерновой сделки: пытается торговаться

Диктатор хочет, чтобы были сняты санкции и устранены помехи для банков.

Российская сторона согласна вернуться к формату зерновой сделки, если будут "полностью реализованы все ранее согласованные принципы участия в ней России ".

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, пишет российское РБК.

По словам диктатора, РФ проявила "чудеса выдержки и терпения", продлевая зерновую сделку. Путин считает, что соглашение "было использовано для обогащения крупного европейского и американского бизнеса, который вывозил и перепродавал зерно из Украины",

"Россия рассмотрит возможность вернуться в зерновое соглашение, если будут полностью реализованы все ранее согласованные принципы участия в ней России: выведение из-под санкций поставок российского зерна и удобрений; устранение препятствий для российских банков, обслуживающих поставки, включая подключение к SWIFT; возобновление снабжения комплектующих для сельхозтехники, решение вопросов с фрахтом судов, восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса", — цитируют слова Путина.

Напомним, что Украине предложили помощь с экспортом зерна.

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