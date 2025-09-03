Путин сделал неожиданное заявление Ким Чен Инну о войне в Украине

Путин, Си и Ким Чен Ын в Китае. / © Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейского лидера Ким Чен Инна за участие солдат КНДР в боевых действиях в Украине. Два лидера встретились в Пекине во время масштабного военного парада, посвященного 80-летию завершения Второй мировой войны в Азии. Там российский президент признал роль военных Пхеньяна в войне против Украины.

Об этом пишет BBC.

По словам Путина, северокорейские солдаты помогли русской армии во время операций в Курской области. Он подчеркнул, что воины КНДР “дрались мужественно и героически”.

"Хотел бы отметить, что мы никогда не забудем жертв, которые подверглись вашим вооруженным силам и семьям военнослужащих", - сказал Путин во время переговоров.

В ответ Ким Чен Ын заявил, что готов сделать "все возможное, чтобы помочь России" и назвал сотрудничество с Москвой братской обязанностью. Он также отметил, что двусторонние отношения между странами "продвигаются по всем направлениям", имея в виду и военное сотрудничество".

По данным Сеула, Северная Корея уже направила около 15 тысяч военнослужащих для поддержки российских войск, а также предоставила ракеты и дальнобойное оружие. Пхеньян получает от Москвы продовольствие, деньги и техническую помощь.

Сообщается, что солдаты из КНДР, ранее не имевшие боевого опыта, сначала проходили обучение на территории России, а впоследствии были вовлечены в боевые и вспомогательные задачи.

Южнокорейские источники также утверждают, что северокорейские военные понесли значительные потери: всего за несколько месяцев погибли более 600 человек, а общие потери превышают 4 700.

Это уже третья встреча Путина и Ким Чен Инна через два года. В июне прошлого года они подписали соглашение о взаимопомощи в случае "агрессии" против одной из стран, а недавно лидер КНДР подтвердил "безоговорочную поддержку" Москвы в войне против Украины.

Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что на войны в Украине погибли около двух тысяч военнослужащих КНДР.