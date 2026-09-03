Путин сделал серию заявлений о мобилизации в России: что сказал о возможном призыве

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока в России якобы нет сценария, который потребовал бы проведения новой волны мобилизации. Сообщение о возможном объявлении он назвал попыткой повлиять на предстоящие выборы в Государственную думу.

Слова российского диктатора приводят российские СМИ.

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По словам Путина, у российской армии вроде бы нет проблем с количеством личного состава, поскольку граждане РФ продолжают добровольно заключать контракты для участия в войне против Украины.

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Путин также заявил, что потери украинской стороны ежемесячно растут, а российские войска якобы продвигаются по всем направлениям фронта и наращивают темпы наступления.

Что известно о возможной мобилизации в России

Ранее в Офисе президента Украины сообщали со ссылкой на разведывательные данные, что Россия может провести две волны мобилизации в 2026-2027 годах. По этим данным, Кремль рассчитывает дополнительно привлечь около 600 тысяч военнослужащих: 300 тысяч 2026 и еще 300 тысяч в 2027-м.

В ОП связывали такие планы по росту потерь российской армии и замедлению темпов набора контрактников в регионах РФ. По приведенным украинской стороной оценкам, в январе-июле 2026 года потери России в личном составе составили около 240 тысяч человек, из которых по меньшей мере 140 тысяч - безвозвратные. За тот же период по контракту в российские войска якобы привлекли около 232 тысяч человек.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса также заявлял, что Россия ежемесячно теряет на фронте больше военных, чем способна привлечь через контрактную систему. По его словам, возможность нового призыва Москва рассматривает с начала года, однако мобилизация сотен тысяч человек потребует значительных ресурсов для их обеспечения, экипировки и подготовки.

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О возможности мобилизации после выборов в Госдуму также докладывал Институт исследования войны (ISW). Аналитики обратили внимание на масштабные кадровые перестановки Путина в российских правоохранительных структурах, которые, по информации российского инсайдерского источника, могут быть связаны с подготовкой к возможным внутренним беспорядкам.

Речь шла, в частности, об изменениях среди силовиков в регионах, которые могут быть особенно уязвимы для общественного недовольства в случае объявления мобилизации. В то же время, ISW отмечал, что не может независимо подтвердить утверждение о связи этих кадровых изменений с подготовкой нового призыва.

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