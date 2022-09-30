Путин сделал слишком громкие заявления по Запорожью и Херсонщине, а теперь пытается их отмотать — эксперт

Путин заигрался с громкими заявлениями, пытается отмотать, чтобы занять определенную сторону, и боится "потерять свое лицо".

Президент России Владимир Путин подписал бумажки о "признании независимости" Запорожской и Херсонской областей, хотя ранее заявлял о "присоединении" территорий к России.

Политический эксперт Николай Давидюк считает, что Путин сделал слишком громкие заявления, а теперь пытается все отмотать, пишет "24 Канал".

"Но Путин же бравадно всем говорил, что присоединит к территории России. То есть это либо момент торга, либо он уже отступил. Потому что объявить решение легко, важно его удержать. И он понял, что может его не удержать", — сказал Давидюк.

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Эксперт предположил, что президент РФ пытается отмотать для того, чтобы занять определенную сторону, которая будет ему более комфортна и при которой он может не так быстро "потерять свое лицо", за которое он так переживает.

По словам Давидюка, изменение дат по поводу объявления о присоединении оккупированных территорий Украины к России свидетельствует о том, что Кремль находится в переговорном процессе.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого снова заявил о готовности стать посредником в переговорах между РФ и Украиной.

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