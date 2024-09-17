Путин сделал ставку на затяжную войну: генерал Маломуж раскрыл планы России

Маломуж подчеркнул, что Украина должна отказаться от стереотипа затяжной войны на долгие годы.

Глава Кремля Владимир Путин сделал ставку на затяжную войну, надеясь на усталость европейских стран и вероятную смену президента США.

Такое мнение высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

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По его словам, в России считают, что в такой ситуации Украина согласится на все их условия, а их армия сможет проводить наступательные операции в других регионах. Однако он уверен, что Украина способна противодействовать таким планам врага из-за проведения альтернативных операций, таких как Курщина. Такие действия дезориентируют армию окупантов, нарушают их оборону и заставляют маневрировать в условиях нехватки ресурсов.

"Мы начинаем ломать эту стратегию. Мы должны отказаться от стереотипа затяжной войны на долгие годы. Мы видим, что украинским Генштабом готовятся альтернативные операции типа Курской. Должны быть еще. А если Брянск? А если Белгород? А подготовить стратегическую операцию на оккупированных территориях", где враг не ожидает, где у него нет укрепрайонов? годах становится реальной", — предполагает эксперт.

Генерал считает, что Россия сама по себе не распадется благодаря своим ресурсам, по которым она способна продолжать затяжную войну. Население будет жить в бедности, еще больше затягивать пояса, но война будет продолжаться.

"И, конечно, решающий момент для 2024-2025 годов – подготовка стратегических операций по освобождению территорий Украины", – подытожил эксперт.

Напомним, по данным Forbes, ВСУ имеют новую стратегию операции в Курской области.

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