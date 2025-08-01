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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Путин сделал циничное заявление об оккупированных территориях Украины

Кремлевский диктатор считает, что территории, которые захватила Россия, не принадлежат Украине.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

В пятницу, 1 августа, за неделю до завершения объявленного президентом США Дональдом Трампом ультиматума о прекращении войны, российский президент Владимир Путин сделал циничное заявление о территориях, которые оккупировала Российская Федерация.

Высказывания кремлевского дикатора цитируют пропагандисты российского государственного информагенства ТАСС.

«Россия не захватывает территории во время спецоперации, а возвращает свое», — нагло заявил Путин.

Таким образом российский президент грубо пренебрег суверенитетом Украины и международно признанными границами, которые, по его мнению, можно менять с помощью военной силы.

Ранее хозяин Кремля уже рассказывал о придуманном им «давнем правиле», по которому все захваченное российской армией переходит в собственность Москвы.

«Там, где ступает нога российского солдата, то наше», — самоуверенно и нагло заявил Путин в июне этого года во время выступления на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Напомним, президент РФ Владимир Путин среди условий для прекращения войны называет «отвод украинских войск с территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей», а также «отказ Украины от вступления в НАТО и объявление нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса».

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