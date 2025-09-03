ТСН в социальных сетях

Война
628
1 мин

Путин сделал заявление относительно членства Украины в НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина имеет право выбирать систему безопасности, но Москва не позволит этого "за счет собственных интересов".

Кирилл Шостак
Владимир Путин

Владимир Путин / © Getty Images

Президент России Владимир Путин заявил, что по его мнению, безопасность Украины не может быть обеспечена за счет интересов России.

Слова президента РФ цитируют российские СМИ.

По словам главы Кремля, Украина имеет право самостоятельно выбирать систему гарантий своей безопасности, однако Москва "не может согласиться", если это будет происходить "за счет России".

Путин также повторил традиционную позицию РФ, заявив, что Москва всегда выступала против вступления Украины в НАТО, однако не возражала против евроинтеграционного курса Киева.

Кроме того, Путин заявил, что в "трагедии в Украине" виноваты те, кто напрочь "игнорировал интересы России в сфере безопасности".

Ранее Путин заявлял, что у агрессора России якобы никогда не было и не будет желания на кого-либо нападать. Мол, "единственная цель" Кремля в Украине – защита собственных интересов.

628
