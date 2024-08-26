"Путин себе не изменяет": Зеленский отреагировал на утреннюю атаку по Украине

Сегодня, 26 августа, Россия мощно ударила по украинским городам.

Вражескую атаку прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"В настоящее время по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара. Это был один из самых больших ударов – комбинированный. Более сотни ракет разных типов и около сотни Шахедов". И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов - от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие", — написал он.

Он также отметил, что много повреждений в энергетике. Но всюду, где есть отключение электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно.

"Путин себе не изменяет: это больное существо – всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность ответных решений питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо. Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов - и "Шахеды", и баллистику из Северной Кореи. Америка, Великобритания, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения", - добавил он.

Напомним, сегодня Украина пережила массированную атаку. Россияне выпустили ракеты и ударные дроны. В некоторых регионах есть погибшие. В городах также нет света и водоснабжения. Больше об этом читайте в новости.

Главное на утро 26 августа: удар по Полтавщине, атака на аэродром в России, Беларусь стягивает войска

Читайте также: