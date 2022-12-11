"Путин серьезно размышляет над этим": эксперт оценил возможность применения РФ тактического ядерного оружия

Российский президент упустил время для нанесения ядерного удара по Украине и теперь испытывает давление с разных сторон.

Президент РФ Владимир Путин и его военное руководство всерьез обсуждали возможность применения тактического ядерного оружия в войне против Украины. По его убеждению, это не спровоцирует глобальный ядерный конфликт.

Об этом говорил в эфире телеканала Freedom военный эксперт, эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Думаю, этот вопрос [нанесение ядерного удара] возник уже 25 февраля, как только они осознали, что что-то пошло не так", — заметил он.

По словам эксперта, военные советники Путина предлагали несколько вариантов. Сначала сосредоточение усилий на Донбассе, но это не сыграло. Потом была идея провести мобилизацию, которая якобы поможет переломить ход войны, но опять-таки никакого эффекта нет.

"Все время параллельно шли разговоры, нужно ли против Украины применить ядерное оружие. Имеется в виду тактическое оружие, которое менее мощное и может иметь скорее психологический эффект, то есть уничтожить несколько десятков тысяч людей и показать Украине и Западу, что Путин ни перед чем не останавливается. В понимании Путина такой удар или несколько таких ударов по Украине не приведут к возникновению глобального ядерного конфликта”, — отметил Михаил Самусь.

Военный эксперт считает, что президент РФ убежден, что в случае применения тактического ядерного оружия ни США, ни НАТО не нанесут ответного удара, а таким образом можно надавить на Украину и заставить ее подписать капитуляцию.

“Не надо недооценивать эти разговоры, Путин серьезно размышляет над этим. Но такими разговорами недовольны не только США, НАТО и Украина, но и Китай и Индия... Я думаю, что на Путина идет большое давление с разных сторон, чтобы он этого не допустил”, — подчеркнул Самусь.

По мнению эксперта, президент РФ упустил время для нанесения ядерного удара по Украине.

“Если бы он применил [тактическое ядерное оружие] где-то в марте, то международное сообщество было бы не готово отреагировать соответствующим образом. Теперь такая готовность есть. Поэтому вероятность применения ядерного оружия против Украины на очень низком уровне”, — подытожил Михаил Самусь.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ может нанести превентивный ядерный удар для разоружения противника.

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