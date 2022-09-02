Путин шантажирует мир ядерной угрозой, поскольку не получил жесткой реакции мирового сообщества — Подоляк

Фюрер Путин шантажирует мир ядерной угрозой, поскольку не получил жесткую реакцию мирового сообщества.

Об этом в интервью российской журналистке сообщил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Путин зашел на красную линию и шантажирует мир ядерной угрозой. В то же время он "продолжает смотреть дальше, как это будет работать".

Около месяца назад началась активная информационная работа по рискам, генерируемым российской армией на атомной станции. Путин же притормозил, увидев, что миссия МАГАТЭ и политики начали говорить о необходимости демилитаризации зоны вокруг станции.

"Пар вышел, заявления сделали, в том числе и ООН. Сейчас он сделал вид, что нехотя разрешил миссии ехать через территорию Украины, вместе с миссией начали активно работать. Миссия находится в полушоковом состоянии, а когда приезжает — вокруг вооружены люди и журналисты", – рассказал советник руководителя ОП.

Он также добавил, что санкции против "Росатома" могли бы смягчить действия Путина на Запорожской АЭС.

"Первоначальное напряжение начало стихать. Соответственно он подумал: "Все, отлично, дальше остаюсь", зафиксировался и ждет. Если он не получает действительно существенного ущерба. Если бы "Росатому" запретили работать с другими странами и с точки зрения сооружения новых атомных объектов, и продажи ядерного топлива, и обслуживания станций. Тогда его позиция была бы гораздо мягче", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, что в Украине снова возросло количество раненых в результате вооруженной российской агрессии детей.

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