Путин сказал, скольких россиян уже мобилизовал на войну против Украины

Российские власти заявили, что в РФ уже мобилизовали 318 тысяч мужчин на войну против Украины.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

"У нас 318 тысяч (мобилизованных), почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", – цитирует Путина издание.

В РФ продолжается скрытая мобилизация

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ "частичную" мобилизацию. Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации в армию планируется призвать 300 тысяч человек.

Несмотря на то, что в Кремле заявили о прекращении мобилизации, по данным американского Института войны (ISW), российское Министерство обороны продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом формирования "добровольческих" отрядов.

Аналитики ISW сообщают, что так называемыми "добровольцами" могут стать как мужчины со снятой судимостью, так и мужчины всех возрастов и состояния здоровья, даже если имеют официальный статус инвалида. Между тем, уже мобилизованные мужчины часто спят на улице и голодают, а на фронт их часто бросают без какой-либо подготовки.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, российский диктатор Путин хочет собрать миллионы мобилизованных и очень на них надеется. Он рассчитывает на продолжительную войну.

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