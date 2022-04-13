""Путин сказал все с землей ровнять": перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют, что РФ планирует уничтожение городов

""Путин сказал все с землей ровнять": перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют, что РФ планирует уничтожение городов

Захватчикам поступило указание, что Рубежное еще следует "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей сравнять.

"Путин сказал все с землей ровнять": перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют, что РФ планирует уничтожение украинских городов.

В рамках работы Межведомственного координационного центра при ГУР МО, при участии Национальной полиции Украины, получен очередной перехват разговоров военнослужащих противника, раскрывающих планы российского командования по войне в Украине.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Так, мобилизованный военнослужащий армии агрессора, Олег Карасев, рассказал жене о том, какие указания получили российские военные по поводу дальнейших действий в Украине: "Путин сказал, если до 10 мая них@я не сделаем, то все с землей равнять".

Согласно их информации, есть распоряжение "Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей равняем. Не будем пытаться. Наши контрактники ни х… продвинуться не могут. Засадили так (ВСУ), что каждый день из танков и со всей х…, а им по х… Наших стреляют каждый день".

"Этот разговор подтверждает, что РФ целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения по прямому указанию высшего военно-политического руководства страны, в частности президента Путина", — сообщает разведка.

Напомним, вечером 13 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов Мариуполя и наносить авиационные удары.

Кроме того, вооруженные силы РФ угрожают нанести удары по "центрам принятия решений", в частности в Киеве, в случае "диверсий" и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России.

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