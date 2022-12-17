Путин слишком погряз в войне, чтобы остановиться — Politico

Война России против Украины заходит в тупик, ни одна из сторон не намерена сдаваться.

Бывшие и действующие официальные лица мировых стран заявляют, что ни Украина, ни Россия не видят пользы в переговорах и движутся к потенциальному тупику.

Об этом пишет издание Politico.

"Честно говоря, сейчас я не вижу никаких перспектив для переговоров", — заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг. — Но главное, чтобы такая возможность сохранялась".

Издание отмечает, что президент РФ Владимир Путин слишком погряз в войне, чтобы вернуть назад, к тому же это может привести к падению его режима. Регулярные поставки западных вооружений дают возможность мотивированным украинцам продолжать бой. Между тем, ни одна из сторон пока не имеет ресурсов, обеспечивающих быструю победу.

"Самый вероятный сценарий выглядит туманно. Война может зайти в тупик или перейти в замороженный конфликт", — заявил высокопоставленный европейский дипломат.

"До меня доходят слухи о возможных мирных переговорах", — заявил на этой неделе президент Литвы Гитанас Науседа, добавив, что источники этой информации не в Украине и не в РФ.

Представители НАТО также не видят, чтобы условия на поле боя были бы благоприятны для переговоров, так как и РФ, и Украина рассматривают возможности для ведения боевых действий в 2023 году.

По словам Андреа Кендалл-Тейлор, ранее руководившей работой разведсообщества США по стратегическому анализу РФ, война не закончится, пока Путин будет оставаться у власти.

Переговоры с Россией

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что диктатор РФ Владимир Путин не может вести переговоры, ведь он презирает международное право и прямо заявляет о своих намерениях убивать мирных людей и незаконно захватывать чужие территории.

В ISW полагают, что Путин использует призывы к переговорному процессу, чтобы изолировать Украину от поддержки западных партнеров. Кроме того, ему нужно любое прекращение огня и окно для диалога, чтобы дать своим войскам время для восстановления сил, лишив Украину инициативы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Россия не хочет мирных переговоров.

После того, как Владимир Зеленский озвучил "формулу мира", диктатор Путин утроил террор.

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