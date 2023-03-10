Путин слишком уверен в своей способности истощить Украину — ЦРУ

Президент России Владимир Путин слишком уверен в способности своих военных покорить Украину. Однако его намерения достаточно сомнительны.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет NBC.

По его словам, Путин делает ставку на то, что российские войска смогут преобладать в Украине из-за жестокой войны на истощение, и он считает, что "Украина для него важнее, чем для нас".

Несмотря на моральное состояние и другие проблемы, с которыми сталкиваются российские силы в Украине, "Путин очень долгосрочный".

"Он убежден, что сможет заставить время работать на себя, что он может взять украинцев этой войной на истощение, что он может истощить западных сторонников Украины. И он также убежден, что Украина для него важнее, чем для нас", — сказал он. Бернс.

Напомним:

24 февраля прошлого года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину по всей протяженности общей границы и с территории Беларуси. Украина оказывает упорное сопротивление.

Кремль отрицает захватническую войну против Украины и называет действия российских военных "спецоперацией", целью которой является "демилитаризация и денацификация Украины".

По оценке советника главнокомандующего ВСУ генерала Виктора Назарова, война в Украине может продолжаться еще не менее года.

Ранее глава военной разведки Кирилл Буданов заявлял о шансах для окончания войны с возвращением всех территорий на 1991 год уже летом 2023 года.

Украина может одержать победу в войне до конца 2023 года, если Запад передаст государству боевую авиацию. Такое мнение высказал экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Он отметил, что победы без западных истребителей придется ждать от трех до пяти лет.

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