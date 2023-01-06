Путин случайно признал оккупированные территории частью Украины: официальный документ

В опубликованном на сайте Кремля указании президента РФ Владимира Путина ввести так называемое "рождественское перемирие" говорится о прекращении огня на территории Украины. Тем самым лидер страны-агрессора признал, что боевые действия ведутся в соседнем государстве, и пренебрег проведенными под дулами российских автоматов псевдореферендумами о присоединении "новых территорий".

Как свидетельствует скриншот опубликованного документа, Путин официально признает, что территория вдоль линии столкновения является частью Украины.

Фото: Пресс-служба Кремля

"Учитывая обращение святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения сторон на Украине", — говорится в указании подписи.

Ранее верный соратник Путина патриарх РПЦ Кирилл цинично призвал Украину к "перемирию" на Рождество, назвав войну "междусобным конфликтом".

Об объявлении Кремлем так называемого "рождественского перемирия" стало известно в четверг, 5 января.

Напомним, 30 сентября 2022 года Путин подписал документы о присоединении оккупированных россиянами украинских территорий в состав РФ. В Донецкой, Луганской, а также в части Запорожской и Херсонской областей были проведены псевдореферендумы, на которых, как и ожидалось, оккупанты "нарисовали" подавляющее большинство голосов за вхождение в Российскую Федерацию.

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