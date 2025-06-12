Путин смеется над мирными сигналами Трампа — польский министр

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. / © Associated Press

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Продолжение российских атак свидетельствует о пренебрежении Владимира Путина к мирным инициативам президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Guardian.

"Владимир Путин из России высмеивает мирные усилия президента Дональда Трампа", - заявил Сикорский.

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Глава МИД также отметил, что Европа активизирует усилия в сфере обороны, увеличивая расходы. По его словам, в ходе предстоящей встречи лидеры должны выработать общую стратегию, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии.

"Лидерам необходимо выработать стратегию действий, чтобы помочь Украине оградить себя от этого российского давления", - подчеркнул он.

Отдельно Сикорский обратил внимание на угрозу так называемого теневого флота России.

"Меня особенно беспокоят российские суда, которые перевозят огромное количество нефти под удобными экзотическими флагами или вообще без флага. Они представляют существенную опасность для мелководного, закрытого моря, такого как Балтийское", - заявил он.

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Напомним, что европейская комиссия сегодня представит новый, 18-й пакет санкций против России. Ограничения будут касаться экспорта энергоносителей и деятельности банков, через которые Кремль перекидывает средства за границу.