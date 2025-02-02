Путин сменил цели войны: военный назвал две области, на оккупации которых сконцентрируется враг

Российские оккупанты будут пытаться сконцентрировать свои усилия на захвате Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире " 24 Канала ".

По его словам, россияне вышли на "плато возможностей" еще в конце декабря, а также в январе 2025 года.

"Смогут ли они сейчас пополнять резервы, тем более в условиях, когда их потери растут, а тенденция к пополнению армии, наоборот, уменьшается? Но это не значит, что Путин этого не понимает и не будет искать пути решения проблемы", — отметил Тимочко.

Он подчеркнул, что сейчас враг постарается сконцентрировать свои усилия на оккупации Донецкой и Луганской областей.

Тимочко напомнил, что в последнем интервью Путина, где он определял цели так называемой "СВО" и причины агрессии против Украины, речь уже не шла о смене украинского правительства, как он заявлял ранее.

"Теперь Путин говорит, что они напали на Украину, потому что "хотели освободить Донецкую и Луганскую области". То есть информационная привязка целей в российском пространстве сузилась до двух областей. Это свидетельствует о том, что Путин делает такие заявления, потому что ему докладывают: если им и удастся оккупировать Донецкую область, то это будет предел их возможностей", – отметил Тимочко.

Напомним, сколько солдат РФ теряет для захвата одного квадратного километра Украины.

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