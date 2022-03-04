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Путин сменил риторику и заговорил о необходимости "нормализации отношений с соседями"

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Путин сменил риторику и заговорил о необходимости "нормализации отношений с соседями"

Associated Press

Путин после нападения на Украину призвал соседей "наладить отношения".

Президент страны-агрессора Владимир Путин 4 марта заговорил о нормализации отношений с соседями. Он утверждает, что мол, у его России нет недобрых намерений относительно соседей.

Об этом он сказал на видеоконференции 4 марта.

Так, Путин начал убеждать, что якобы РФ выполняет свои обязательства и мол "не имеет никаких недобрых намерений в отношении соседей".

"... Вы сказали о сопредельных государствах, хочу подчеркнуть еще раз, у нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений относительно наших соседей. И им бы тоже посоветовал не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше", – сказал Путин.

Он утверждает, что Россия идет на агрессию, потому что таким образом отвечает, как говорит Путин, "на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации". Сейчас же глава Кремля "не видит никакой необходимости нагнетать ситуацию или ухудшать наши отношения".

"Я думаю, все должны задуматься над тем, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения", – сказал президент РФ.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

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