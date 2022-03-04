Путин сменил риторику и заговорил о необходимости "нормализации отношений с соседями"

Путин после нападения на Украину призвал соседей "наладить отношения".
Президент страны-агрессора Владимир Путин 4 марта заговорил о нормализации отношений с соседями. Он утверждает, что мол, у его России нет недобрых намерений относительно соседей.
Об этом он сказал на видеоконференции 4 марта.
Так, Путин начал убеждать, что якобы РФ выполняет свои обязательства и мол "не имеет никаких недобрых намерений в отношении соседей".
"... Вы сказали о сопредельных государствах, хочу подчеркнуть еще раз, у нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений относительно наших соседей. И им бы тоже посоветовал не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше", – сказал Путин.
Он утверждает, что Россия идет на агрессию, потому что таким образом отвечает, как говорит Путин, "на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации". Сейчас же глава Кремля "не видит никакой необходимости нагнетать ситуацию или ухудшать наши отношения".
"Я думаю, все должны задуматься над тем, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения", – сказал президент РФ.
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Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 9166 человек,
- танков ‒ 251 ед,
- Боевых бронированных машин – 939 ед,
- артиллерийских систем –105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 18 ед,
- самолетов – 33 ед (уточняется),
- вертолетов – 37 ед,
- автомобильной техники — 404 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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