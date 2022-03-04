Путин сменил риторику и заговорил о необходимости "нормализации отношений с соседями"

Путин сменил риторику и заговорил о необходимости "нормализации отношений с соседями"

Путин после нападения на Украину призвал соседей "наладить отношения".

Президент страны-агрессора Владимир Путин 4 марта заговорил о нормализации отношений с соседями. Он утверждает, что мол, у его России нет недобрых намерений относительно соседей.

Об этом он сказал на видеоконференции 4 марта.

Так, Путин начал убеждать, что якобы РФ выполняет свои обязательства и мол "не имеет никаких недобрых намерений в отношении соседей".

"... Вы сказали о сопредельных государствах, хочу подчеркнуть еще раз, у нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений относительно наших соседей. И им бы тоже посоветовал не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше", – сказал Путин.

Он утверждает, что Россия идет на агрессию, потому что таким образом отвечает, как говорит Путин, "на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации". Сейчас же глава Кремля "не видит никакой необходимости нагнетать ситуацию или ухудшать наши отношения".

"Я думаю, все должны задуматься над тем, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения", – сказал президент РФ.

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