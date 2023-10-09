Путин смертельно болен: британская разведка заявляет, что у него может быть рак мозга

Поведение российского диктатора на публике и его внешний вид могут говорить о том, что Путин находится в тяжелом состоянии.

День рождения российского диктатора Владимира Путина, которое он отметил 7 октября, может стать его последним. Британские журналисты получили разведданные, в которых говорится, что у главы Кремля, вероятно, рак мозга.

Об этом пишет The Sun.

Как говорится, поведение российского диктатора на публике и его внешний вид могут говорить о том, что Путин находится в тяжелом состоянии. В частности, на это указывает, что он не может усидеть на месте, постоянно перебирает палочке и держится за свой стол и кресло.

Что интересно, во время визита в Россию главы КНДР Ким Чен Ина Путин все время ерзал на кресле и притоптывал ногой, не в состоянии спокойно усидеть на одном месте, а пальцы рук диктатора были крепко сцеплены, словно он пытался скрыть дрожь.

"По словам эксперта по поведенческой психологии Джастина Гаспаровича, у Путина наблюдаются симптомы, похожие на симптомы страдающих инсультом, мигреней, рассеянным склерозом или опухолью головного мозга", — говорится в материале.

Отметим, что о плохом состоянии здоровья Путина начала активно говорить после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но никакого официального подтверждения этой информации не было.

Напомним, что и о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова недавно писали. Ходили слухи, что он вроде бы умирает. Некоторые СМИ писали и о том, что глава кадыровцев и вовсе умер.