Путин смирился с потерями на фронте и настроен воевать дальше — ISW

Кремлю нужно будет и дальше требовать от своего народа больших жертв и оправдывать их для достижения этих нереалистичных целей.

Кремль решил смириться с десятками тысяч жертв полномасштабного вторжения и стремится выиграть войну против Украины.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW.

В частности, аналитики решили проанализировать заседание коллегии Министерства обороны РФ, на котором присутствовал президент России Владимир Путин и руководитель ведомства Сергей Шойгу.

По мнению экспертов из ISW, заявления главы Кремля свидетельствуют о том, что Москва смирилась со своими колоссальными потерями и будет стремиться выиграть войну против Украины.

"Шойгу попытался оправдать общественные расходы мобилизации, признав, что призыв в армию был "серьезным испытанием" для российского общества, необходимым для защиты недавно оккупированных территорий в Украине. Путин, вероятно, считает, что если он уменьшит максималистский набор целей или определит меньшие краткосрочные задачи, это спровоцирует широкое недовольство как всеобщей российской общественности, так и ультранационалистического сообщества сторонников войны", — говорится в отчете ISW.

Аналитики предполагают, что Кремль и дальше будет пытаться выполнить максималистские цели в Украине, ожидая, что российское общество не будет критиковать власть за большие боевые потери. Кроме этого, как отмечают в ISW, на заседании коллегии Путин и Шойгу продолжили информационную кампанию, направленную на то, чтобы вынудить Запад подтолкнуть Киев к проведению переговоров.

Напомним, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время встречи с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом заявил, что Путин не считается с потерями среди своей армии.

Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом признал, что украинцев не так-то легко победить, как ему рассказывали.

С начала полномасштабного наступления РФ на Украину ВСУ ликвидировали более 100 тысяч кафиров. По состоянию на 22 декабря общие боевые потери противника составляют 100 400 личного состава.

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