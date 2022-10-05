Путин снова назвал новую причину нападения на Украину: что в этот раз придумал "фюрер"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что причиной войны стали попытки Украины и Запада "разорвать историю на части", поскольку в его фантазиях украинские территории когда-то были "русскими".

Российский президент-террорист Владимир Путин снова придумал новую причину полномасштабного вторжения в Украину. Он в очередной раз углубился в историю и заявил, что Украина вместе с Западом пыталась "разорвать историю на части", назвав украинские земли "исконно русскими".

Такой бред российский "фюрер" издал во время онлайн-встречи с лауреатами и финалистами всех рудовских соревнований "Учитель года", видео его "величественной" речи распространяют российские СМИ.

"Возможно, этого конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе исправить историю и разорвать эту историю на части, если бы не было восхваления сотрудничавших с Гитлером, с нацистами, если бы у фашистов не было желания возродить этот неоназизм на наших исторических территориях", – заявил он.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Путин надеется, что "генерал Зима" спасет его армию от поражения в Украине.

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