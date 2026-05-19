Путин снова получил "ядерную карту": зачем Кремлю учения с Беларусью

Владимир Путин и Александр Лукашенко / © УНИАН

Россия использует совместные ядерные учения с Беларусью не столько как военный инструмент, сколько как элемент гибридного давления на Европу. В Кремле пытаются запугать страны ЕС и вместе с тем показать, что белорусская армия фактически находится под контролем Москвы.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Россия традиционно использует тему ядерного оружия в информационном пространстве как инструмент угроз. В то же время Кремль пытается представить собственные агрессивные действия как якобы вынужденную "защиту".

"РФ извращает реальность так, что будто это вынужденное действие защиты. Они пробуют превратить себя из агрессора в жертву, и так во всем", - отметил Коваленко.

Россия демонстрирует контроль над Беларусью

Руководитель ЦПИ считает, что совместные ядерные учения нужны Путину также для демонстрации влияния на Беларусь. По словам Коваленко, несмотря на попытки Александра Лукашенко играть в многовекторность, Москва фактически показывает, что белорусский военный сектор остается в ее орбите.

Он подчеркнул, что Россия контролирует армию Беларуси из-за лояльных к Москве людей в руководстве. В частности, Коваленко упомянул министра обороны Беларуси Виктора Хренина, обучавшегося в российских военных заведениях, а также секретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича, связанного с российским военным руководством.

Кремль хочет запугать Европу

По мнению Коваленко, главной целью таких учений является гибридная операция по запугиванию стран Европейского Союза возможностью ядерного удара.

Речь идет не только о военном сигнале, но и о попытке повлиять на внутреннюю политику европейских государств. Кремль стремится усилить страх в обществах ЕС, снизить поддержку действующих политических элит и помочь силам, выступающим за сближение с Россией.

В то же время, по словам руководителя ЦПИ, для Украины такая информационная операция не имеет значительного эффекта.

"По Украине - эта операция малоэффективна для нашего общества", - подытожил Коваленко.

Напомним, что Россия и Беларусь 18 мая начали совместные военные учения, чтобы отработать скрытую доставку и условное применение ядерного оружия.

В начале мая секретарь оборонного комитета ВР Роман Костенко заявил, что Украина должна максимально повысить готовность всех служб к возможному применению Россией оружия массового уничтожения, в том числе ядерного, поскольку Москва после смены своей ядерной доктрины полностью развязала себе руки для превентивных ударов. Для этого в парламенте планируется рассмотреть стратегию биологической, химической и ядерной безопасности, которая четко урегулирует обязанности Минобороны, ГСЧС, МВД и других ведомств.

В середине мая руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что у России есть техническая возможность нанести ядерный удар по Украине в любой момент, однако пока нет никаких признаков подготовки к такой атаке. По словам Буданова, опасения относительно ядерного удара безосновательны, поскольку этот вопрос прежде всего политической воли, и разведка обязательно узнала бы о реальной подготовке.

