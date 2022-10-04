Путин снова сменил командующих "западной группировкой войск": в ISW рассказали зачем это диктатору

Отмечается, что им стал генерал-лейтенанта Романа Бердникова, заменившего на этом посту Александра Журавлева. Благодаря подобным кадровым изменениям президент-диктатор Владимир Путин пытается переложить вину за недавние неудачи российских военных в Харьковской области.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Российские подразделения западного военного округа за последние несколько месяцев преимущественно действовали на северо-востоке Харьковской области. Впрочем, делали это без четко определенного командующего, отмечают аналитики. Журавлева не было видно некоторое время, а Путин через две недели сменил двух командующих "западной группировки войск".

Эксперты ISW предположили, вероятно, Путин делает кадровые перестановки из-за недовольства потерями РФ в Харьковской области и Лимане Донецкой области. Кроме того, это может быть попыткой оградить генерал-полковника Александра Лапина, командующего центральным военным округом от критики за недавние российские неудачи в Лимане.

В ISW отмечают, что таким образом глава Кремля может попытаться переложить на новоназначенного Бердникова вину за грядущие российские потери в Харьковской и, возможно, Луганской областях.

Напомним, Михаил Подоляк рассказал, что российский диктатор Путин давит на самопровозглашенного президента Беларуси и даже может организовать бунт против Лукашенко. Украина готовится к вероятному наступлению мобилизованных в РФ на Киев, однако с каждой победой ВСУ по другим направлениям такая вероятность уменьшается.

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