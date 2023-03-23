Путин снова угрожает применить ядерное оружие: какая реакция Си Цзиньпина

У Си Цзиньпина не появилось никакой эмоции, когда на итоговой конференции Путин снова начал явно угрожать ядерным оружием в ответ на поставку Украине снарядов из Великобритании.

В интервью ТСН.ua директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь отметил, что такая реакция Си говорит о том, что он точно знает, что никакого ядерного оружия не будет.

"Си Цзиньпин был совершенно спокоен, так что он знает, что это блеф. Китайцы умны и понимают, что стержни с обедненного урана никакого отношения к ядерному оружию не имеют. Если Путин начнет бросать ядерное оружие на каждого, у кого есть стержни из обедненного урана, его нужно сдавать в психиатрическую больницу. Путин отработал этот нарратив для российской пропаганды, потому что она действительно активно это продвигала. Но в реальности товарищ Си точно знает, что никакого ядерного оружия не будет, особенно в ответ на поставки нам снарядов с обедненным ураном", – рассказал Михаил Самусь.

Напомним, что ЕС осуждает объявленные Россией меры против прокурора МКС и судей, участвующих в выдаче ордеров на арест российских представителей.

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