Путин снова втягивает Лукашенко в открытую войну против Украины: что известно

Президент России Владимир Путин не оставляет попыток втянуть Беларусь в открытую войну против Украины. Украинская военная разведка предупредила, что для этого россияне готовят масштабную провокацию в Беларуси с человеческими жертвами.

Незадолго до этого белорусский диктатор Александр Лукашенко угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за атаки неизвестного беспилотника на военный аэродром "Мачулищи". Лукашенко обвинил Зеленского в якобы нарушении договоренности о ненападении и заявил, что "вызов брошен". Впоследствии белорусская пропаганда показала "украинского диверсанта", якобы причастного к взрывам на аэродроме.

Может ли самопровозглашенный президент Беларуси поддаться уговорам Кремля, достаточно ли у Лукашенко и Путина войск для открытия "второго фронта" — ТСН.ua собрал подробности и мнения экспертов относительно ситуации в Беларуси.

Информация от украинской разведки

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, планы российских оккупантов предусматривают угрозу разрушения объектов инфраструктуры в Беларуси и возможные жертвы среди мирного населения.

"Для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в РФ. Для этого на территорию Беларуси прибывают несколько групп россиян", — предупредили в разведке.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона, который транслирует Youtube-канал ТСН, объяснил замысел Путина:

"Есть давняя мечта российского диктатора втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины. Это не получается. Да, режим Лукашенко помогает — и воздушное пространство предоставляет, и ремонт техники, поставки и частично обучение мобилизованных. Но вооруженные силы Беларуси не принимают непосредственного участия. С целью решить этот вопрос, вовлечь, организуются всевозможные провокации".

В то же время Государственная пограничная служба Украины фиксирует уменьшение присутствия войск РФ в Беларуси. По данным ГПСУ, на территории Беларуси до недавнего времени находилось около 9-10 тыс. российских военных, но в настоящее время некоторые подразделения, проходившие в РБ обучение, перебрасывают обратно в РФ.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Владимир Путин не сможет дожать Александра Лукашенко в вопросе прямого вмешательства в войну против Украины. По мнению Данилова, Лукашенко понимает катастрофические последствия этого шага.

Почему Лукашенко угрожал Зеленскому

Политический эксперт Максим Джигун в эксклюзивном интервью ТСН.ua объяснил выпады Лукашенко в адрес Зеленского.

"Он после того, как слетал в Китай, чувствует себя всесильным, и думает, что он возвращается на международный политический трек, что теперь с ним кто-то будет считаться. Но его функционал не изменился. Он как был просто придворным шутом Путина, который не может не согласиться с тем, что говорит его "царь", так и вынужден играть в том же контексте", – заявил политолог.

Джигун напомнил, что за атакой на аэродром в Мачулищах, по распространенной версии, стоят белорусские партизаны. Поэтому Лукашенко "чувствует неуверенность и очевидно перед Путиным хочет показать, что за этим стоит Украина, а не гражданское общество Беларуси, что вызов брошен, поэтому можете ожидать ответа".

Впрочем, эксперт отметил, что Лукашенко "уже неоднократно доказывал своими заявлениями и действиями, что вступать в эту войну он хочет, пожалуй, меньше всего в жизни".

"Это будет означать для него однозначное политическое поражение, и непонятно, как в дальнейшем его судьба сложится. Это не больше, чем заявление. Но есть попытка держать в напряжении украинские Силы обороны на украинско-белорусской границе. Хотя мне кажется, что боязни украинских военных и жителей приграничных регионов нет никакой. Однако сосредотачивать там определенные силы военных и технику мы вынуждены, потому что никто не знает, к чему готовы прибегнуть эти два авторитарных лидера", — говорит Джигун.

Готова ли Беларусь к открытой войне

Провокация Кремля в Беларуси может быть рассчитана на "внутреннее применение", поскольку армия Лукашенко не готова ко вторжению в Украину.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире всеукраинского телемарафона.

"С военной точки зрения это не имеет никакого смысла. Ведь, если бы в Беларуси была отмобилизована армия, проведены все предшествующие этому мероприятия, можно было бы сказать, что они открывают второй фронт. Но на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда: а) российских войск в Беларуси просто недостаточно и они не формируют ту группу, которую можно рассматривать как ударную группировку, которая может действовать против нас; б) не отмобилизована белорусская армия Эти два фактора говорят о том, что, скорее всего, эта провокация имеет внутренний эффект, подобно тому, как была неудачная провокация в Брянской области, когда якобы кто-то зашел, куда-то выстрелил. Возможно, это нужно им для внутреннего применения", — считает Грабский.

По словам эксперта, на сегодняшний день "можно утверждать, что ударных группировок, которые могли бы начать там боевые действия, там просто не существует".

"В белорусском обществе, в отличие от российского, нет единой позиции относительно войны в Украине. На фоне того, что у нас были массовые протесты 2020 года, и они до конца не подавлены, представьте себе, что на полигонах собрали мужчин с оружием, держат их там 2-3 месяца. Может возникнуть любая непредсказуемая ситуация. Кто знает, может придется это оружие у мужчин отбирать, или хуже всего для россиян — подавлять какое-то восстание, которое там может произойти, поэтому здесь игра немного неуверенная. Без наличия достаточного количества российских войск на белорусской территории говорить о возможности развертывания белорусских подразделений нет смысла", – объяснил он.

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