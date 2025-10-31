- Дата публикации
Путин снова заявил об "окружении" ВСУ под Купянском: что происходит на самом деле
Путин отчитывается об «успехах» возле Купянска, однако украинские силы удержали позиции. Враг обстреливает переправы и пытается прорвать оборону.
Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил о якобы «окружении» украинских военных в районе Купянска. Однако, по данным украинских военных, это не соответствует действительности.
Об этом рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире 24 Канала.
Он отметил, что в течение 2025 года враг не добился никаких существенных успехов в этой зоне.
По его словам, логистические маршруты ВСУ находятся под постоянным прицелом врага, активно применяющего дроны и авиацию для ударов по переправам.
Украинские защитники ведут активные контрдиверсионные мероприятия в правобережной части Купянска. Противник, пытающийся проникнуть в город под видом мирных жителей, оказывается и ликвидируется.
Федоренко подчеркнул, что ни один район Купянска не находится под контролем окупантов.
Из-за постоянных обстрелов ситуация для гражданского населения остается сложной. Командир призвал жителей районов, где объявлена эвакуация, не медлить и уезжать в более безопасные места.
В то же время Силы обороны продолжают блокировать попытки врага инфильтрироваться на северо-западные окраины города.
Федоренко сообщил, что россияне ужесточили штурмовые действия на Волчанском и Дворичанском направлениях, однако все атаки остаются безуспешными.
Он подчеркнул, что украинские воины продолжают держать оборону и не позволяют врагу продвинуться дальше.
Напомним, по данным начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, бои продолжаются не только на земле, но и в воздухе: обе стороны активно применяют дроны для перерезки логистических путей противника. Поэтому Купянск оказался в так называемой «двойной осаде» — как для украинских защитников, так и для российских оккупантов.