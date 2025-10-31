ТСН в социальных сетях

Путин снова заявил об "окружении" ВСУ под Купянском: что происходит на самом деле

Путин отчитывается об «успехах» возле Купянска, однако украинские силы удержали позиции. Враг обстреливает переправы и пытается прорвать оборону.

Дарья Щербак
ВСУ на фронте

ВСУ на фронте / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил о якобы «окружении» украинских военных в районе Купянска. Однако, по данным украинских военных, это не соответствует действительности.

Об этом рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире 24 Канала.

Он отметил, что в течение 2025 года враг не добился никаких существенных успехов в этой зоне.

По его словам, логистические маршруты ВСУ находятся под постоянным прицелом врага, активно применяющего дроны и авиацию для ударов по переправам.

Украинские защитники ведут активные контрдиверсионные мероприятия в правобережной части Купянска. Противник, пытающийся проникнуть в город под видом мирных жителей, оказывается и ликвидируется.

Федоренко подчеркнул, что ни один район Купянска не находится под контролем окупантов.

Из-за постоянных обстрелов ситуация для гражданского населения остается сложной. Командир призвал жителей районов, где объявлена эвакуация, не медлить и уезжать в более безопасные места.

В то же время Силы обороны продолжают блокировать попытки врага инфильтрироваться на северо-западные окраины города.

Федоренко сообщил, что россияне ужесточили штурмовые действия на Волчанском и Дворичанском направлениях, однако все атаки остаются безуспешными.

Он подчеркнул, что украинские воины продолжают держать оборону и не позволяют врагу продвинуться дальше.

Напомним, по данным начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, бои продолжаются не только на земле, но и в воздухе: обе стороны активно применяют дроны для перерезки логистических путей противника. Поэтому Купянск оказался в так называемой «двойной осаде» — как для украинских защитников, так и для российских оккупантов.

